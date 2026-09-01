Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac Eglise Condillac

Informations pratiques

Condillac

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac

Eglise Chemin Costelenne Condillac Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint Pierre-aux-liens

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Eglise Chemin Costelenne Condillac 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 53 61 13

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English :

Self-guided tour of the church of Saint Pierre-aux-liens

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac Condillac a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération