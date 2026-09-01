AGENDA · Condillac
Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac Eglise Condillac
samedi 19 septembre 2026 · Eglise · Condillac
Informations pratiques
Condillac
Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac
Eglise Chemin Costelenne Condillac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint Pierre-aux-liens
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Eglise Chemin Costelenne Condillac 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 53 61 13
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English :
Self-guided tour of the church of Saint Pierre-aux-liens
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Condillac Condillac a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération