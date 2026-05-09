Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Place de l’Eglise Saint-Thibault
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Thibault
Informations pratiques
Saint-Thibault
Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault
Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre le samedi
Visite libre ou commentée le dimanche
Une église bien énigmatique avec un choeur élancé de cathédrale gothique. A l’intérieur, la blancheur de la pierre ciselée et la luminosité issue des hautes fenêtres lancéolées tranchent sur les sombres boiseries du XVIIIe s. qui habillent la nef. Le retable d’autel en bois sculpté polychromé (XIVe s.) racontant la vie de saint Thibault. .
Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Saint-Thibault a été mis à jour le 2026-07-31 par La Côte-d’Or J’adore