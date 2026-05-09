Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Place de l’Eglise Saint-Thibault

Informations pratiques

Saint-Thibault

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault

Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre le samedi

Visite libre ou commentée le dimanche

Une église bien énigmatique avec un choeur élancé de cathédrale gothique. A l’intérieur, la blancheur de la pierre ciselée et la luminosité issue des hautes fenêtres lancéolées tranchent sur les sombres boiseries du XVIIIe s. qui habillent la nef. Le retable d’autel en bois sculpté polychromé (XIVe s.) racontant la vie de saint Thibault. .

Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Saint-Thibault a été mis à jour le 2026-07-31 par La Côte-d’Or J’adore