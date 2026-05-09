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AGENDA · Saint-Thibault

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Place de l’Eglise Saint-Thibault

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Eglise · Saint-Thibault

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Eglise
Adresse
Abbatiale
Ville
21350 Saint-Thibault
Département
Côte-d'Or
Tarif

Saint-Thibault

Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault

Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite libre le samedi
Visite libre ou commentée le dimanche

Une église bien énigmatique avec un choeur élancé de cathédrale gothique. A l’intérieur, la blancheur de la pierre ciselée et la luminosité issue des hautes fenêtres lancéolées tranchent sur les sombres boiseries du XVIIIe s. qui habillent la nef. Le retable d’autel en bois sculpté polychromé (XIVe s.) racontant la vie de saint Thibault.   .

Place de l’Eglise Abbatiale Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise de Saint-Thibault Saint-Thibault a été mis à jour le 2026-07-31 par La Côte-d’Or J’adore

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