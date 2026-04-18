Visite guidée de l’église de Saint-Thibault Place du village Saint-Thibault

Saint-Thibault

Visite guidée de l’église de Saint-Thibault

Place du village Eglise Saint-Thibault Côte-d’Or

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-13 2026-06-27 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-08-12 2026-08-26

Visite par l’association des Amis de Saint-Thibault-en-Auxois.

Visite guidée des extérieurs et de l’intérieur de cette église du XIIIe siècle avec son choeur gothique rayonnant.

Retable en bois polychrome du XIVe siècle représentant la vie de Saint Thibault et châsse monumentale réceptacle de reliques de Saint Thibault.

Durée 1h

Réservation auprès de l’Office de Tourisme des Terres d’Auxois .

Place du village Eglise Saint-Thibault 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 33 90 14 contact@terres-auxois.fr

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English : Visite guidée de l’église de Saint-Thibault

L’événement Visite guidée de l’église de Saint-Thibault Saint-Thibault a été mis à jour le 2026-04-18 par OT des Terres d’Auxois