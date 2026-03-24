Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray Loudun
Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray Loudun samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray
24, Rue du Martray Loudun Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi et dimanche 15h à 18h .
24, Rue du Martray Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22
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English : Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray Loudun a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais