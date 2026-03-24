Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray

24, Rue du Martray Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi et dimanche 15h à 18h .

24, Rue du Martray Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 22 22

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English : Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église et porte du Martray Loudun a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme du Pays Loudunais