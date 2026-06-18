[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame Église Notre-Dame Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame

Église Notre-Dame Rue de Lisieux Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Venez découvrir la richesse de l’église Notre-Dame de Dives-sur-Mer datant du XIème siècle pour sa partie plus ancienne !

Le mobilier restauré est présenté et une exposition de vêtements liturgiques est à découvrir.

Venez découvrir la richesse de l’église Notre-Dame de Dives-sur-Mer datant du XIème siècle pour sa partie plus ancienne !

Le mobilier restauré est présenté et une exposition de vêtements liturgiques est à découvrir. .

Église Notre-Dame Rue de Lisieux Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr

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English : [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame

Come and discover the splendour of the Church of Notre-Dame in Dives-sur-Mer, the oldest part of which dates back to the 11th century!

The restored furnishings are on display, and there is an exhibition of liturgical vestments to explore.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge