[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame Église Notre-Dame Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame
Église Notre-Dame Rue de Lisieux Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Venez découvrir la richesse de l’église Notre-Dame de Dives-sur-Mer datant du XIème siècle pour sa partie plus ancienne !
Le mobilier restauré est présenté et une exposition de vêtements liturgiques est à découvrir.
Venez découvrir la richesse de l’église Notre-Dame de Dives-sur-Mer datant du XIème siècle pour sa partie plus ancienne !
Le mobilier restauré est présenté et une exposition de vêtements liturgiques est à découvrir. .
Église Notre-Dame Rue de Lisieux Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66 dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr
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English : [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame
Come and discover the splendour of the Church of Notre-Dame in Dives-sur-Mer, the oldest part of which dates back to the 11th century!
The restored furnishings are on display, and there is an exhibition of liturgical vestments to explore.
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Notre-Dame Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge
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