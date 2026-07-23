[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Blaise Église Saint-Blaise Douville-en-Auge

Informations pratiques

Douville-en-Auge

[Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Blaise

Église Saint-Blaise Place du Carrelet Douville-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter cette église des 12ᵉ et 13ᵉ siècles et découvrez son architecture romane, son chœur orné d’une poutre de gloire, ainsi que son remarquable maître-autel et son retable classés au titre des Monuments historiques.

Venez visiter cette église des 12ᵉ et 13ᵉ siècles et découvrez son architecture romane, son chœur orné d’une poutre de gloire, ainsi que son remarquable maître-autel et son retable classés au titre des Monuments historiques.

À l’extérieur, admirez l’if plusieurs fois centenaire et la croix du cimetière du 16ᵉ siècle, classée Monument historique depuis 1927. .

Église Saint-Blaise Place du Carrelet Douville-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 60 32 45 32

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English : [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Blaise

Come and visit this 12th- and 13th-century church and discover its Romanesque architecture, its choir adorned with a rood beam, as well as its remarkable high altar and altarpiece, both of which are listed as Historic Monuments.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Église Saint-Blaise Douville-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge