Informations pratiques

Beillé

Journées européennes du Patrimoine Église Saint Maurice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres samedi et dimanche. Accès PMR. .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire mairiebeille72@sarthefibre.fr

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine Église Saint Maurice Beillé a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude