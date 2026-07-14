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AGENDA · Beillé

Journées européennes du Patrimoine Église Saint Maurice Beillé

samedi 19 septembre 2026 · Beillé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
72160 Beillé
Département
Sarthe
Tarif

Beillé

Journées européennes du Patrimoine Église Saint Maurice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites libres samedi et dimanche. Accès PMR.   .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire   mairiebeille72@sarthefibre.fr

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English :

L’événement Journées européennes du Patrimoine Église Saint Maurice Beillé a été mis à jour le 2026-07-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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