Train de la foire des Tufféeries Beillé dimanche 23 août 2026.
Dépôt La Gare, La Transvap Beillé Sarthe
Tarif :
Rendez-vous dépôt de Beillé (derrière la gare SNCF, accès route de La Chapelle Saint-Rémy), renseignements et réservation Perche Sarthois 02.43.60.72.77 ou Transvap 02.43.89.00.37 .
