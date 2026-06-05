Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé
Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé vendredi 10 juillet 2026.
Beillé
Soirée guinguette et feu d’artifice
Beillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Beillé en fête !
Vendredi 10 juillet 2026
À partir de 19h00
La commune de Beillé vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la traditionnelle Guinguette et Feu d’Artifice !
Au programme
✨ Apéritif et repas sur réservation
Piémontaise
Jambon grillé frites
Dessert et café
Menu enfants (nuggets frites glace et jus de fruit) 6€
Buvette
Jeux pour les enfants
Concert de la Gangstar Fanfare
Grand feu d’artifice
Soirée dansante avec DJ
Menu complet 15 €
⚠️ Réservation obligatoire
Barquettes frites saucisses possible sur place
Réservations
02 19 02 24 50
07 88 51 98 90
ou auprès de la mairie au 02 43 89 03 90
mairiebeille72@sarthefibre.fr
Venez nombreux partager ce moment festif entre amis, en famille ou entre voisins ! .
Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 19 02 24 50 mairiebeille72@sarthefibre.fr
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English :
L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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