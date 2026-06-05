Beillé

Soirée guinguette et feu d’artifice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Beillé en fête !

Vendredi 10 juillet 2026

À partir de 19h00

La commune de Beillé vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la traditionnelle Guinguette et Feu d’Artifice !

Au programme

✨ Apéritif et repas sur réservation

Piémontaise

Jambon grillé frites

Dessert et café

Menu enfants (nuggets frites glace et jus de fruit) 6€

Buvette

Jeux pour les enfants

Concert de la Gangstar Fanfare

Grand feu d’artifice

Soirée dansante avec DJ

Menu complet 15 €

⚠️ Réservation obligatoire

Barquettes frites saucisses possible sur place

Réservations

02 19 02 24 50

07 88 51 98 90

ou auprès de la mairie au 02 43 89 03 90

mairiebeille72@sarthefibre.fr

Venez nombreux partager ce moment festif entre amis, en famille ou entre voisins ! .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 19 02 24 50 mairiebeille72@sarthefibre.fr

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English :

L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-06-05 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude