Beillé

Le Train des Années 80

La Transvap, dépôt La Gare Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Osez les paillettes, ressortez les couleurs fluo et préparez-vous à un voyage 100% eighties…

Après une balade en train à vapeur, l’ambiance continue.

Les Tontons Mixeurs vous feront danser sur les tubes emblématiques des années 80 façon néons, synthés et soirées rétro.

Une restauration sur place permettra de prolonger le plaisir dans une ambiance conviviale.

Réservation recommandée — l’événement promet d’être aussi prisé qu’une cassette neuve en 1985.

Tarif 25€/personne. .

La Transvap, dépôt La Gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 00 37

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English :

L’événement Le Train des Années 80 Beillé a été mis à jour le 2026-05-21 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude