Murder Train Beillé
Murder Train Beillé samedi 13 juin 2026.
Beillé
Murder Train
Transvap, dépôt gare Beillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Organisé par Le Bar à Jeux , le Kraken. Deux sessions 13 juin 14 juin Rendez-vous à 10h30.
Billet pour un meurtre Ouverture des réservations.
Par équipe de 3 à 5 joueurs, embarquez pour une enquête grandeur nature à bord d’un train en marche.
Interrogez les suspects, analysez les indices et tentez de résoudre l’affaire avant l’arrivée.
Une expérience immersive, pensée comme vous n’en avez encore jamais vécu.
69€ joueur.
Inclut 3h d’enquête + déjeuner.
Déjeuner au Chalet du Lac
Menu à choisir lors de la réservation en ligne
-2 entrées au choix 2 plats au choix 3 desserts au choix 1 soft ou 1 verre de vin 1 café ou 1 thé.
Réservation et paiement obligatoires en ligne. Paiement partagé possible. ANCV acceptés uniquement en boutique. Aucune pré-réservation. Tarif 69€/joueur.
Alors, prêts à embarquer ? .
Transvap, dépôt gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 39 83
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English :
L’événement Murder Train Beillé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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