Beillé

Murder Train

Transvap, dépôt gare Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par Le Bar à Jeux , le Kraken. Deux sessions 13 juin 14 juin Rendez-vous à 10h30.

Billet pour un meurtre Ouverture des réservations.

Par équipe de 3 à 5 joueurs, embarquez pour une enquête grandeur nature à bord d’un train en marche.

Interrogez les suspects, analysez les indices et tentez de résoudre l’affaire avant l’arrivée.

Une expérience immersive, pensée comme vous n’en avez encore jamais vécu.

69€ joueur.

Inclut 3h d’enquête + déjeuner.

Déjeuner au Chalet du Lac

Menu à choisir lors de la réservation en ligne

-2 entrées au choix 2 plats au choix 3 desserts au choix 1 soft ou 1 verre de vin 1 café ou 1 thé.

Réservation et paiement obligatoires en ligne. Paiement partagé possible. ANCV acceptés uniquement en boutique. Aucune pré-réservation. Tarif 69€/joueur.

Alors, prêts à embarquer ? .

Transvap, dépôt gare Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 16 39 83

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English :

L’événement Murder Train Beillé a été mis à jour le 2026-05-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude