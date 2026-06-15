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Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé

Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 72160 Beillé

Département : Sarthe

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Beillé

Soirée guinguette et feu d’artifice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

La commune de Beillé vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la traditionnelle Guinguette et Feu d’Artifice !

Au programme
Apéritif et repas sur réservation
Piémontaise
Jambon grillé frites
Dessert et café
Menu enfants (nuggets frites glace et jus de fruit) 6€
Buvette
Jeux pour les enfants
Concert de la Gangstar Fanfare
Grand feu d’artifice
Soirée dansante avec DJ

Menu complet 15 €
Réservation obligatoire
Barquettes frites saucisses possible sur place   .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 19 02 24 50 

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English :

L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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