Beillé

Soirée guinguette et feu d’artifice

Beillé Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La commune de Beillé vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la traditionnelle Guinguette et Feu d’Artifice !

Au programme

Apéritif et repas sur réservation

Piémontaise

Jambon grillé frites

Dessert et café

Menu enfants (nuggets frites glace et jus de fruit) 6€

Buvette

Jeux pour les enfants

Concert de la Gangstar Fanfare

Grand feu d’artifice

Soirée dansante avec DJ

Menu complet 15 €

Réservation obligatoire

Barquettes frites saucisses possible sur place .

Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 19 02 24 50

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English :

L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude