Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé
Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé vendredi 10 juillet 2026.
Beillé
Soirée guinguette et feu d’artifice
Beillé Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La commune de Beillé vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale, festive et familiale à l’occasion de la traditionnelle Guinguette et Feu d’Artifice !
Au programme
Apéritif et repas sur réservation
Piémontaise
Jambon grillé frites
Dessert et café
Menu enfants (nuggets frites glace et jus de fruit) 6€
Buvette
Jeux pour les enfants
Concert de la Gangstar Fanfare
Grand feu d’artifice
Soirée dansante avec DJ
Menu complet 15 €
Réservation obligatoire
Barquettes frites saucisses possible sur place .
Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 2 19 02 24 50
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English :
L’événement Soirée guinguette et feu d’artifice Beillé a été mis à jour le 2026-06-15 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
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