[Journées européennes du Patrimoine] Ermenonville

[Journées européennes du Patrimoine]

1 Rue René de Girardin Ermenonville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Animation culturelle

Stand du Département exposition sur les Espaces Naturels Sensibles, jeux autour de la biodiversité, documentation.

Stand et atelier animé par le CPIE des Pays de l’Oise sur la découverte de la biodiversité de l’Oise

information, observation, fabrication.

Visites guidées sur le patrimoine naturel et culturel du Parc par le CAUE de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise.

️ Dimanche 20 septembre

de 11h à 17h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Aucune inscription préalable.

Renseignements sur contact.environnement@oise.fr

Animation culturelle

Stand du Département exposition sur les Espaces Naturels Sensibles, jeux autour de la biodiversité, documentation.

Stand et atelier animé par le CPIE des Pays de l’Oise sur la découverte de la biodiversité de l’Oise

information, observation, fabrication.

Visites guidées sur le patrimoine naturel et culturel du Parc par le CAUE de l’Oise et le CPIE des Pays de l’Oise.

️ Dimanche 20 septembre

de 11h à 17h30

Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

Aucune inscription préalable.

Renseignements sur contact.environnement@oise.fr .

1 Rue René de Girardin Ermenonville 60950 Oise Hauts-de-France contact.environnement@oise.fr

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English :

Cultural events

Département stand: exhibition on Espaces Naturels Sensibles, biodiversity games, documentation.

Stand and workshop run by the CPIE des Pays de l?Oise on discovering biodiversity in the Oise region:

information, observation, making.

Guided tours of the Park?s natural and cultural heritage by CAUE de l?Oise and CPIE des Pays de l?Oise.

?? Sunday, September 20

? 11 a.m. to 5:30 p.m

? Parc Jean-Jacques Rousseau Ermenonville

No advance registration required.

? Information at contact.environnement@oise.fr

L’événement [Journées européennes du Patrimoine] Ermenonville a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme du Pays de Valois