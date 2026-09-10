Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes, Nantes

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026 Samedi 19 septembre, 10h00 12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes Loire-Atlantique

Gratuit, accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine 2026, Angers Nantes Opéra invite le public à une immersion exceptionnelle et gratuite dans ses ateliers et réserves de décors situés dans le quartier du Perray à Nantes.

À la découverte, d’une part, de l’antre de fabrication où prennent vie les décors et accessoires de nos productions et, d’autre part, des espaces de stockage de dizaine d’éléments de décors en attente d’être remontés ou réutilisés pour de nouveaux spectacles.

Si derrière la magie du spectacle lyrique se cache un monde de transmission, d’artisanat et de créativité, cette ouverture exceptionnelle des réserves des ateliers de décors est l’occasion de mettre particulièrement en lumière l’ingéniosité et la conscience permanente des équipes techniques en matière de réutilisation des décors et des costumes.

Comment se rendre aux ateliers ?

– Adresse : quartier du Perray, 12 impasse Louis Momesson, Bat H – Nantes

– Privilégiez les transports en commun (gratuits le week-end) : bus ligne 11 et 12 arrêt Perray et tram ligne 1 arrêt Pin Sec (naolib.fr)

– Si vous venez en voiture, quelques conseils pour le stationnement : parking du centre commercial Paridis ou parking du centre socioculturel du Perray, 1 rue Jules Grandjouan (10 min à pied)

Programme complet des JEP 2026 de Nantes, sur le site metropole.nantes.fr

Programme des JEP 2026 au national, sur le site journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

12 Impasse Louis Momesson, Quartier du Perray, Nantes 12 Impasse Louis Momesson Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.angers-nantes-opera.com/ »}]

Angers Nantes Opéra vous ouvre gratuitement ses ateliers de constructions de décors ! opera gratuit

© Romain Boulanger