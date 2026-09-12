Journées européennes du patrimoine et Journées du matrimoine au Musée Ariana, Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre, Genève

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et Journées du matrimoine au Musée Ariana Dimanche 13 septembre, 10h30 Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T10:30:00+02:00 – 2026-09-13T16:30:00+02:00

Plusieurs visites sont proposées:

–L’ARIANA : UN PALAIS POUR SAUVER LES ARTS| 10h30, 15h

Construit à la fin du 19e siècle par le mécène genevois Gustave Revilliod, le musée Ariana est bien plus qu’un écrin pour les arts de la céramique et du verre : il est lui-même une œuvre à protéger.

Cette visite propose de porter un regard attentif sur l’architecture de l’Ariana, ses symboles et son histoire, pour comprendre comment un patrimoine peut traverser les siècles… et pourquoi sa préservation reste un enjeu toujours actuel.

Sur inscriptions

–ARIANE DE LA RIVE, FEMME INSPIRANTE| 11h30, 15h30

Derrière le nom du Musée Ariana se cache une figure souvent méconnue : Ariane de la Rive (1791-1876), mère du mécène Gustave Revilliod. En donnant son prénom au Musée, il inscrit la mémoire d’une femme dans le paysage genevois.

Cette visite propose de redécouvrir l’histoire d’Ariane de la Rive et de mettre en lumière des figures féminines dont les traces, parfois discrètes, façonnent notre héritage culturel.

Sur inscriptions

–LUCIE RIE, UNE ARTISTE CÉRAMISTE EN EXIL| 14h, 16h

L’exposition « Tender Buttons » met en lumière l’artiste Lucie Rie (1902-1995), figure majeure de la céramique du 20e siècle.

En 1938, elle fuit Vienne et les persécutions visant les personnes juives après l’annexion nazie de l’Autriche, et trouve refuge à Londres. Pour vivre, elle fabrique alors des boutons en céramique et en verre pressé.

Cette visite invite à découvrir ces créations nées de l’exil, où l’art devient une ressource face à l’incertitude.

Sur inscriptions

Durée: 30 min

Inscriptions sur lesite officieldès le 26 août à minuit pour la Suisse romande et dès le 18 août à 9h pour la Suisse alémanique et le Tessin

Musée Ariana – Musée suisse de la céramique et du verre Avenue de la Paix 10, 1202 Genève Genève +41 22 418 54 50 http://www.ariana-geneve.ch [{« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/manifestations/manifestations-detail/lariana-un-palais-pour-sauver-les-arts/ »}, {« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/manifestations/manifestations-detail/ariane-de-la-rive-femme-inspirante/ »}, {« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/journees-europeennes-du-patrimoine/2026/manifestation/ariane-de-la-rive-femme-inspirante/ »}, {« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/manifestations/manifestations-detail/lucie-rie-une-artiste-ceramiste-en-exil/ »}, {« link »: « https://decouvrir-le-patrimoine.ch/ »}]

Focus sur l’architecture du bâtiment et le parcours de deux femmes inspirantes.

© Boris Dunand, Musée Ariana