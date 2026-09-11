Journées européennes du patrimoine et Journées du matrimoine, Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine et Journées du matrimoine 11 – 13 septembre Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T18:30:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T19:00:00+02:00

Moments forts de cette édition:

Lancement des Journées du matrimoine le 11 septembre au palais Anna et Jean-Gabriel Eynard à 18h30 avec une table ronde intitulée: « Les ruses du matrimoine – Quelles stratégies pour déjouer l’invisibilisation de l’héritage transmis par les marges? »

le 11 septembre au palais Anna et Jean-Gabriel Eynard à 18h30 avec une table ronde intitulée: « Les ruses du matrimoine – Quelles stratégies pour déjouer l’invisibilisation de l’héritage transmis par les marges? » Visite exceptionnelle de la Tour de Champel ouverte au public . Les visiteurs et visiteuses pourront accéder à son sommet, à 17 mètres de hauteur, et profiter d’une vue panoramique à 360° sur le Salève, les Alpes, le Jura et la ville de Genève.

. Les visiteurs et visiteuses pourront accéder à son sommet, à 17 mètres de hauteur, et profiter d’une vue panoramique à 360° sur le Salève, les Alpes, le Jura et la ville de Genève. Visites thématiques au Musée Ariana autour de son architecture, sa restauration et de figures marquantes comme Ariana de la Rive ou Lucie Rie.

autour de son architecture, sa restauration et de figures marquantes comme Ariana de la Rive ou Lucie Rie. Visite duparc des Bastions, site historique aménagé dès 1726. En compagnie d’un expert en dendrologie et d’une historienne des jardins, explorez son patrimoine arboré et les enjeux liés à sa conservation.

D’autres visites viendront compléter ce programme et proposeront une découverte du patrimoine genevois «En péril».

Le programme complet est disponible sur le site www.decouvrir-le-patrimoine.ch

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « http://www.decouvrir-le-patrimoine.ch »}]

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront les 11, 12 et 13 septembre. Des visites, ateliers, projections et tables rondes auront lieu autour du thème «Patrimoine en péril?».

Réseau suisse pour le patrimoine culturel