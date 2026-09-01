Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images Mairie Blangy-le-Château

Informations pratiques

Blangy-le-Château

Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images

Mairie 7 route du Mesnil Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Blangy-le-Château se raconte

Il y a la grande Histoire et celle du quotidien. Venez découvrir la Mémoire en Images , exposition sous forme de photomontage, fruit de la mobilisation des castelblangeois, enrichi d’archives photographiques, souvenirs, cartes postales… véritable témoignage dans le temps d’un village aujourd’hui classé parmi les plus beaux villages de France . Blangy le Château, au coeur du Pays d’Auge, a su préserver son authencité et le raconte entre vie d’hier et d’aujourd’hui. .

Mairie 7 route du Mesnil Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images

Blangy-le-Château tells its story

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme