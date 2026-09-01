Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images Mairie Blangy-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Blangy-le-Château
Informations pratiques
Blangy-le-Château
Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images
Mairie 7 route du Mesnil Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Blangy-le-Château se raconte
Il y a la grande Histoire et celle du quotidien. Venez découvrir la Mémoire en Images , exposition sous forme de photomontage, fruit de la mobilisation des castelblangeois, enrichi d’archives photographiques, souvenirs, cartes postales… véritable témoignage dans le temps d’un village aujourd’hui classé parmi les plus beaux villages de France . Blangy le Château, au coeur du Pays d’Auge, a su préserver son authencité et le raconte entre vie d’hier et d’aujourd’hui. .
Mairie 7 route du Mesnil Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie
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English : Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images
Blangy-le-Château tells its story
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition La mémoire en images Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme
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