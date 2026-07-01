Visite guidée du village : Blangy-le-Château se dévoile, Mairie, Blangy-le-Château
samedi 19 septembre 2026 · Mairie · Blangy-le-Château
Informations pratiques
Visite guidée du village : Blangy-le-Château se dévoile 19 et 20 septembre Mairie Calvados
Durée 1h30, RDV mairie.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Surnommée « la petite Rome du Calvados », Blangy le Château, entourée de sept collines, vous propose, dans le cadre d’une visite commentée, de remonter le fil de son histoire au travers de son patrimoine. En témoignent les bâtisses en pans de bois, façades colorées, le Manoir, le Logis Seigneurial, l’Église Notre Dame, l’ancienne auberge du Coq Hardi, le Lavoir restauré, et ses Vestiges de l’époque médiévale… Blangy le château, labellisé parmi « les plus beaux villages de France », se découvre au fil de l’eau. Un village typique du Pays d’Auge, authentique, vivant et préservé.
Mairie 7 route du Mesnil, 14130 Blangy-le-Château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 64 75 07 »}, {« type »: « email », « value »: « mairie@blangylechateau.fr »}]
Surnommée « la petite Rome du Calvados », Blangy le Château, entourée de sept collines, vous propose, dans le cadre d’une visite commentée, de remonter le fil de son histoire au travers de son En les…
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