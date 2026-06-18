Blangy-le-Château

Blangy en folie !

Vestiges du château Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Concert, show, feu d’artifice

Une grande fête vous attend dans un village labellisé parmi l’un des Plus Beaux Villages de France !

La Folle Histoire des années Disco.

19h15 Les violons sur la vague Disco,

20h15 Les années paillettes en chanson par Coralie

22h DJ Alex Mich set en lumières feu et flammes,

23h15 La folle histoire des années Disco spectacle pyrotechnique son, lumières et vidéo (+ de 30 mn).

23h45 Dance Party.

Soirée à guicher fermé,

Ouverture des entrées à 18h30, fermeture à 22h30 maximum !

Toute sortie sera définitive !

Pré-vente du 2 juin au 1er août 2026 15 €

Pré-vente du 2 août au 27 août 2026 18 €

Vente le 28 août 2026 20 €

Buvette et Food Trucks sur place. .

Vestiges du château Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie +33 6 48 26 79 64

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English : Blangy en folie !

Concert, show, fireworks

L’événement Blangy en folie ! Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Terre d’Auge Tourisme