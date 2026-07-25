Informations pratiques

Blangy-le-Château

Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château

14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 20:30:00

fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Concert gratuit à l’Église de Blangy-le-Château

Le mercredi 19 août, venez assister au concert du Trio Osmonde, qui se tiendra à l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Blangy-le-Château. Au programme Vivaldi, Haendel, Mozart, Piazzola.

Horaire du concert 20h30.

Entrée gratuite et sans réservation. .

14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie sb.coquema@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château

Free concert at the church in Blangy-le-Château

L’événement Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme