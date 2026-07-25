UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Blangy-le-Château

Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château Blangy-le-Château

mercredi 19 août 2026 · Blangy-le-Château

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
14130 Rue de l'Église
Ville
14130 Blangy-le-Château
Département
Calvados
Tarif

Blangy-le-Château

Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château

14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Concert gratuit à l’Église de Blangy-le-Château
Le mercredi 19 août, venez assister au concert du Trio Osmonde, qui se tiendra à l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Blangy-le-Château. Au programme Vivaldi, Haendel, Mozart, Piazzola.

Horaire du concert 20h30.

Entrée gratuite et sans réservation.   .

14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie   sb.coquema@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château

Free concert at the church in Blangy-le-Château

L’événement Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Blangy-le-Château (Calvados)