Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château Blangy-le-Château
mercredi 19 août 2026 · Blangy-le-Château
Informations pratiques
Blangy-le-Château
Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château
14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 20:30:00
fin : 2026-08-19 22:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Concert gratuit à l’Église de Blangy-le-Château
Le mercredi 19 août, venez assister au concert du Trio Osmonde, qui se tiendra à l’église Notre-Dame-de-la-Nativité de Blangy-le-Château. Au programme Vivaldi, Haendel, Mozart, Piazzola.
Horaire du concert 20h30.
Entrée gratuite et sans réservation. .
14130 Rue de l’Église Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie sb.coquema@free.fr
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English : Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château
Free concert at the church in Blangy-le-Château
L’événement Concert Trio Osmonde à l’Église de Blangy-le-Château Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Terre d’Auge Tourisme
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