Informations pratiques

Blangy-le-Château

Ciné et Patrimoine Les petites victoires

Théâtre de verdure Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 22:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Visite de la cidrerie de Karl DAVID et projection du film Les petites victoires .

Visite de la cidrerie David de Blangy à 10h30 et 15h30 (durée 1h).

Sur inscription auprès de l’Office de Tourisme Terre d’Auge.

Jauge limitée gratuit.

Marché nocturne dans le bourg du village de 18h à 22h suivi de la projection d’un film aux vestiges du Château à 22h.

Film projeté

Les Petites Victoires (Mélanie Auffret) Avec Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski

Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école… . .

Théâtre de verdure Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

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English : Ciné et Patrimoine Les petites victoires

A tour of Karl DAVID’s cider house and a screening of the film “Les petites victoires”.

L’événement Ciné et Patrimoine Les petites victoires Blangy-le-Château a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Terre d’Auge Tourisme