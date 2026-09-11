Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz
dimanche 20 septembre 2026 · Quai du Maréchal Leclerc · Saint-Jean-de-Luz
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Luz
Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa
Quai du Maréchal Leclerc Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association Egurrezkoa œuvre à préserver et restaurer les anciens bateaux en bois de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz pour leur redonner une seconde vie, les remettre à l’eau et transmettre le patrimoine maritime aux générations futures.
Rencontrez ses adhérents et échangez avec eux autour de leur passion pour le patrimoine maritime.
Découvrez également une exposition de photographies et initiez les enfants au calfatage à travers un atelier ludique. .
Quai du Maréchal Leclerc Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16 ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr
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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa
L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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