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Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

dimanche 20 septembre 2026 · Quai du Maréchal Leclerc · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa Quai du Maréchal Leclerc Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Quai du Maréchal Leclerc
Adresse
Port
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa

Quai du Maréchal Leclerc Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

L’association Egurrezkoa œuvre à préserver et restaurer les anciens bateaux en bois de Ciboure et de Saint-Jean-de-Luz pour leur redonner une seconde vie, les remettre à l’eau et transmettre le patrimoine maritime aux générations futures.
Rencontrez ses adhérents et échangez avec eux autour de leur passion pour le patrimoine maritime.
Découvrez également une exposition de photographies et initiez les enfants au calfatage à travers un atelier ludique.   .

Quai du Maréchal Leclerc Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Les bateaux en bois, un patrimoine à découvrir Association Egurrezkoa Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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