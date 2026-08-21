Journées Européennes du Patrimoine Exposition Mur-mur du vivant La Chapelle de Corbelin La Chapelle-Saint-André

Informations pratiques

La Chapelle-Saint-André

Journées Européennes du Patrimoine Exposition Mur-mur du vivant

La Chapelle de Corbelin Corbelin La Chapelle-Saint-André Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine Mur-mur du vivant, patrimoine en danger l’humanité En résonance avec le thème national Patrimoine en péril Raviver, Résister, Réimaginer , cet événement propose une réflexion originale sur notre humanité.

Dans un monde toujours plus tourné vers la consommation et la compétition, la place accordée à la vie intérieure et à la relation à l’autre s’efface devant les forces de destruction. Nos ressources s’épuisent. Il nous faut ré-imaginer notre vie.

Durant deux jours, la Chapelle de Corbelin se transformera en un espace de découverte et de rencontre où se croiseront arts visuels, spectacle vivant, création immersive et échanges avec les artistes.

Nichée sur les hauteurs du domaine de Corbelin, dominant le château et ses jardins, la chapelle offre un écrin remarquable à cette rencontre entre héritage historique et expression contemporaine.

Le samedi à 18h et le dimanche à 16h, un spectacle de déambulation poétique enrichit l’exposition.

Entrée libre

Nous avons engagé un financement participatif pour couvrir les frais qui sont lourds. Il est possible de participer même humblement à ce financement https://www.helloasso.com/associations/l-art-pour-dire/collectes/mur-mur-du-vivant – .

La Chapelle de Corbelin Corbelin La Chapelle-Saint-André 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 63 94 40 15

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English : Journées Européennes du Patrimoine Exposition Mur-mur du vivant

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Exposition Mur-mur du vivant La Chapelle-Saint-André a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Clamecy Haut Nivernais