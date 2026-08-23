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AGENDA · Harskirchen

Journées Européennes du patrimoine Exposition Objets des deux guerres mondiales Harskirchen

dimanche 20 septembre 2026 · Harskirchen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
6 rue du moulin
Ville
67260 Harskirchen
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Harskirchen

Journées Européennes du patrimoine Exposition Objets des deux guerres mondiales

6 rue du moulin Harskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales. 0  .

6 rue du moulin Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39 

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Exposition Objets des deux guerres mondiales Harskirchen a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

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