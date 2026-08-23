Informations pratiques

Harskirchen

Journées Européennes du patrimoine Exposition Objets des deux guerres mondiales

6 rue du moulin Harskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez une collection d’objets témoignant des deux Guerres Mondiales. 0 .

6 rue du moulin Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 40 39

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English :

L’événement Journées Européennes du patrimoine Exposition Objets des deux guerres mondiales Harskirchen a été mis à jour le 2026-08-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue