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Journées européennes du patrimoine Exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

samedi 19 septembre 2026 · Villa Duconténia · Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz Villa Duconténia Saint-Jean-de-Luz

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Villa Duconténia
Adresse
12 Avenue André Ithurralde
Ville
64500 Saint-Jean-de-Luz
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Saint-Jean-de-Luz

Journées européennes du patrimoine Exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz

Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

L’association Giltzarri propose, à travers une collection particulière, de redécouvrir les hôtels et les restaurants de la ville au XXe siècle, ainsi qu’une immersion dans la rue en 1920 grâce à la manipulation d’appareils stéréoscopiques   .

Villa Duconténia 12 Avenue André Ithurralde Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16  ciap.recollets@baiesaintjeandeluzciboure.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz

L’événement Journées européennes du patrimoine Exposition Regards sur Saint-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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