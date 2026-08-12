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Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne

samedi 19 septembre 2026 · Heugueville-sur-Sienne

Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Ville
50200 Heugueville-sur-Sienne
Département
Manche
Tarif

Heugueville-sur-Sienne

Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron

Heugueville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir du Perron à Heugueville-sur-Sienne.

10h30 à 13h fabrication, cuisson et vente de pain à l’ancienne, Déambulation dans le jardin,
16h spectacle Soliloque le regard fantasque et musical d’Archibald Morton par Nicolas Beillet Le Béhérec (musical et poétique).
Suivi d’un verre de l’amitié avec produits du terroir.   .

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 62 03 45 54  christiane.audic@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme

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