Informations pratiques

Heugueville-sur-Sienne

Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron

Heugueville-sur-Sienne Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine au Manoir du Perron à Heugueville-sur-Sienne.

10h30 à 13h fabrication, cuisson et vente de pain à l’ancienne, Déambulation dans le jardin,

16h spectacle Soliloque le regard fantasque et musical d’Archibald Morton par Nicolas Beillet Le Béhérec (musical et poétique).

Suivi d’un verre de l’amitié avec produits du terroir. .

Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie +33 6 62 03 45 54 christiane.audic@wanadoo.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Fête du pain et spectacle au Manoir du Perron Heugueville-sur-Sienne a été mis à jour le 2026-08-12 par Coutances Tourisme