Journées européennes du patrimoine Musée de la Bataille de Fontenoy Fontenoy

Informations pratiques

Fontenoy

Journées européennes du patrimoine

Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour faire revivre le site classé de la Bataille de Fontenoy, l’association Fontanetum envisage d’aménager un nouveau circuit de découverte, venez le découvrir en exclusivité.

En partenariat avec le comité des Fêtes de Fontenoy, ils vous proposent une randonnées racontées de 8km env. retraçant les temps forts de la bataille de Fontenoy sur les lieux même de la bataille. .

Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 mairie-fontenoy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !