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AGENDA · Fontenoy

Journées européennes du patrimoine Musée de la Bataille de Fontenoy Fontenoy

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fontenoy · Fontenoy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée de la Bataille de Fontenoy
Adresse
3 Rue Saint-Marien
Ville
89520 Fontenoy
Département
Yonne
Tarif
2 2 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fontenoy

Journées européennes du patrimoine

Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Pour faire revivre le site classé de la Bataille de Fontenoy, l’association Fontanetum envisage d’aménager un nouveau circuit de découverte, venez le découvrir en exclusivité.
En partenariat avec le comité des Fêtes de Fontenoy, ils vous proposent une randonnées racontées de 8km env. retraçant les temps forts de la bataille de Fontenoy sur les lieux même de la bataille.   .

Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18  mairie-fontenoy@orange.fr

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English :

L’événement Journées européennes du patrimoine Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !