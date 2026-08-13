Journées européennes du patrimoine Musée de la Bataille de Fontenoy Fontenoy
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Bataille de Fontenoy · Fontenoy
Informations pratiques
Fontenoy
Journées européennes du patrimoine
Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy Yonne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour faire revivre le site classé de la Bataille de Fontenoy, l’association Fontanetum envisage d’aménager un nouveau circuit de découverte, venez le découvrir en exclusivité.
En partenariat avec le comité des Fêtes de Fontenoy, ils vous proposent une randonnées racontées de 8km env. retraçant les temps forts de la bataille de Fontenoy sur les lieux même de la bataille. .
Musée de la Bataille de Fontenoy 3 Rue Saint-Marien Fontenoy 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 02 18 mairie-fontenoy@orange.fr
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English :
L’événement Journées européennes du patrimoine Fontenoy a été mis à jour le 2026-08-13 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !