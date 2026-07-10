Journées Européennes du Patrimoine Hôpital Fauquet Hôpital Fauquet Bolbec
samedi 19 septembre 2026 · Hôpital Fauquet · Bolbec
Informations pratiques
Bolbec
Journées Européennes du Patrimoine Hôpital Fauquet
Hôpital Fauquet 365 Rue Lechaptois Bolbec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-21 2026-09-24
Exposition Hôpital Fauquet d’avant
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h30:
A l’occasion de l’inauguration du nouvel EHPAD Fauquet, le 26 juin dernier, établissement moderne conçu pour offrir à nos aînés un cadre de vie plus confortable, sécurisé et chaleureux, une exposition retraçant l’histoire de l’Hôpital Fauquet sera présentée dans l’Atrium.
Afin de permettre au plus grand nombre d’en profiter, l’exposition sera exceptionnellement prolongée les lundi 21 et jeudi 24 septembre de 14h à 18h30, sans réservation. .
Hôpital Fauquet 365 Rue Lechaptois Bolbec 76210 Seine-Maritime Normandie
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English : Journées Européennes du Patrimoine Hôpital Fauquet
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Hôpital Fauquet Bolbec a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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