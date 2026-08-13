Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou Labastide-Villefranche
dimanche 20 septembre 2026 · Labastide-Villefranche
Informations pratiques
Labastide-Villefranche
Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou
D936 Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
10h et 15h Visites commentées de Petit Bijou les anciennes serres du château Bijou et du village de Labastide Villefranche suivies d’une exposition photos.
Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur réservation.
Exposition de voitures anciennes dans le parc de Petit Bijou.
Petite restauration sur place foodtruck et buvette. .
D936 Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 03 37
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English : Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves