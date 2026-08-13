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AGENDA · Labastide-Villefranche

Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou Labastide-Villefranche

dimanche 20 septembre 2026 · Labastide-Villefranche

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
D936
Ville
64270 Labastide-Villefranche
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Labastide-Villefranche

Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou

D936 Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

10h et 15h Visites commentées de Petit Bijou les anciennes serres du château Bijou et du village de Labastide Villefranche suivies d’une exposition photos.
Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur réservation.
Exposition de voitures anciennes dans le parc de Petit Bijou.

Petite restauration sur place foodtruck et buvette.   .

D936 Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 03 37 

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English : Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves

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