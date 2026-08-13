Informations pratiques

Labastide-Villefranche

Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou

D936 Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

10h et 15h Visites commentées de Petit Bijou les anciennes serres du château Bijou et du village de Labastide Villefranche suivies d’une exposition photos.

Rendez-vous devant Petit Bijou. Visite sur réservation.

Exposition de voitures anciennes dans le parc de Petit Bijou.

Petite restauration sur place foodtruck et buvette. .

D936 Labastide-Villefranche 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 82 03 37

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English : Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Journée à Petit Bijou Labastide-Villefranche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Béarn des Gaves