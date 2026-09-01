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AGENDA · Chenereilles

Journées Européennes du Patrimoine La Borie Chenereilles

dimanche 20 septembre 2026 · Chenereilles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Maison forte La Borie
Ville
43190 Chenereilles
Département
Haute-Loire
Tarif

Chenereilles

Journées Européennes du Patrimoine La Borie

Maison forte La Borie Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Visite commentée par les propriétaires de la maison forte de La Borie. Intérieur et extérieur.
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Maison forte La Borie Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  lemazet@ot-hautlignon.com

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English :

Guided tour by the owners of the La Borie fortified house. Interior and exterior.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Borie Chenereilles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon