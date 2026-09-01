Informations pratiques

Chenereilles

Journées Européennes du Patrimoine La Borie

Maison forte La Borie Chenereilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Visite commentée par les propriétaires de la maison forte de La Borie. Intérieur et extérieur.

.

Maison forte La Borie Chenereilles 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 lemazet@ot-hautlignon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour by the owners of the La Borie fortified house. Interior and exterior.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine La Borie Chenereilles a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon