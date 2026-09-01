Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Les Touillards D974 Ciry-le-Noble
samedi 19 septembre 2026 · Les Touillards D974 · Ciry-le-Noble
Informations pratiques
Ciry-le-Noble
Journées européennes du patrimoine la Briqueterie
Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du site de la Briqueterie, ancienne usine céramique conservée en l’état à sa fermeture.
Dimanche à 16h, concert du groupe Travel Blues Band.
Buvette et petite restauration sur place. .
Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 30 74 briqueteriecirylenoble@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine la Briqueterie
L’événement Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
À voir aussi à Ciry-le-Noble (Saône-et-Loire)
- Festival Ça casse des briques Route du Canal D974 Ciry-le-Noble 20 septembre 2026