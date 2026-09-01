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Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Les Touillards D974 Ciry-le-Noble

samedi 19 septembre 2026 · Les Touillards D974 · Ciry-le-Noble

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Les Touillards D974
Adresse
La Briqueterie
Ville
71420 Ciry-le-Noble
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Ciry-le-Noble

Journées européennes du patrimoine la Briqueterie

Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visite guidée du site de la Briqueterie, ancienne usine céramique conservée en l’état à sa fermeture.

Dimanche à 16h, concert du groupe Travel Blues Band.

Buvette et petite restauration sur place.   .

Les Touillards D974 La Briqueterie Ciry-le-Noble 71420 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 57 30 74  briqueteriecirylenoble@gmail.com

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English : Journées européennes du patrimoine la Briqueterie

L’événement Journées européennes du patrimoine la Briqueterie Ciry-le-Noble a été mis à jour le 2026-08-14 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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