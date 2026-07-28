Journées européennes du patrimoine La centrale nucléaire de Chooz Centrale nucléaire de Chooz Chooz

Informations pratiques

Chooz

Journées européennes du patrimoine La centrale nucléaire de Chooz

Centrale nucléaire de Chooz BP 174 Chooz Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés. Au programme Conférence sur le groupe EDF et le fonctionnement d’une centrale nucléaire, découverte des installations et notamment de la salle des machines dans laquelle se trouvent la turbine et l’alternateur, et pour finir, selon disponibilité, découverte du simulateur de conduite, réplique exacte de la salle de commande d’un réacteur nucléaire. Lors des journées européennes du patrimoine, il vous sera aussi possible de visiter la centrale nucléaire en déconstruction de Chooz Entrée gratuite À partir de 12 ans Inscription obligatoire https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events/1926/animations Informations pratiques Pièce d’identité obligatoire en cours de validité (ni digital ni photocopie).Mineurs accompagnés par un adulte.Vêtements couvrants, chaussures plates et fermées.Bonne condition physique.

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Centrale nucléaire de Chooz BP 174 Chooz 08600 Ardennes Grand Est

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English :

To celebrate its anniversary, EDF invites you to take a behind-the-scenes look at its electricity generation sites and meet its employees. On the agenda: a presentation on the EDF Group and how a nuclear power plant operates, a tour of the facilities—including the machine room where the turbine and alternator are located—and, finally, subject to availability, a tour of the control simulator, an exact replica of a nuclear reactor’s control room. During European Heritage Days, you will also be able to visit the Chooz nuclear power plant, which is currently being decommissioned. Free admission—ages 12 and up Registration requiredhttps://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/751/events/1926/animations Practical information: A valid form of identification is required (no digital copies or photocopies).Minors must be accompanied by an adult. Covering clothing, flat, closed-toe shoes. Good physical condition required.

L’événement Journées européennes du patrimoine La centrale nucléaire de Chooz Chooz a été mis à jour le 2026-07-28 par Ardennes Tourisme