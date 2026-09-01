Journées européennes du patrimoine -L’Auditoire du Roy Ancien tribunal Briançon

Informations pratiques

Briançon

Journées européennes du patrimoine -L’Auditoire du Roy

Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’ancien Auditoire du Roy

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Ancien tribunal 49 Grande Rue Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 20 29 49 patrimoine@mairie-briancon.fr

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English :

Self-guided tour of the former Auditoire du Roy

L’événement Journées européennes du patrimoine -L’Auditoire du Roy Briançon a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie de Briançon