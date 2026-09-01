Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure, visite libre Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Ciboure
Informations pratiques
Ciboure
Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure, visite libre
1, avenue Jean Jaurès Ciboure Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez l’histoire de cette aide à la navigation construite en 1870 et modifiée en 1937 par l’architecte André Pavlovsky.
Une visite exceptionnelle jusqu’à la terrasse surplombant le port. .
1, avenue Jean Jaurès Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure, visite libre
L’événement Journées européennes du patrimoine Le feu amont de Ciboure, visite libre Ciboure a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Pays Basque
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