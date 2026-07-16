Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Le jardin de Laussagne Vouzan
dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Laussagne · Vouzan
Informations pratiques
Vouzan
Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne
Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Venez déambuler dans les jardins de Laussagne et profiter d’une balade bucolique au cœur d’un cadre paisible et verdoyant.
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Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 74 22 35
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English :
Come take a stroll through the gardens of Laussagne and enjoy a picturesque walk in the heart of a peaceful, lush setting.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Vouzan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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