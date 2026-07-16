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AGENDA · Vouzan

Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Le jardin de Laussagne Vouzan

dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Laussagne · Vouzan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:15:00
Lieu
Le jardin de Laussagne
Adresse
360 rue du château
Ville
16410 Vouzan
Département
Charente
Tarif

Vouzan

Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne

Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:15:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Venez déambuler dans les jardins de Laussagne et profiter d’une balade bucolique au cœur d’un cadre paisible et verdoyant.
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Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 74 22 35 

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English :

Come take a stroll through the gardens of Laussagne and enjoy a picturesque walk in the heart of a peaceful, lush setting.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Vouzan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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