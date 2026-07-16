Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Le jardin de Laussagne Vouzan

dimanche 20 septembre 2026 · Le jardin de Laussagne · Vouzan

Informations pratiques

Vouzan

Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne

Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:15:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Venez déambuler dans les jardins de Laussagne et profiter d’une balade bucolique au cœur d’un cadre paisible et verdoyant.

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Le jardin de Laussagne 360 rue du château Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 74 22 35

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English :

Come take a stroll through the gardens of Laussagne and enjoy a picturesque walk in the heart of a peaceful, lush setting.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Le jardin de Laussagne Vouzan a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême