Visite libre des jardins de Laussagne, Les jardins de Laussagne, Vouzan

Informations pratiques

Visite libre des jardins de Laussagne Dimanche 20 septembre, 09h15 Les jardins de Laussagne Charente

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez déambuler dans les jardins de Laussagne et profiter d’une balade bucolique au cœur d’un cadre paisible et verdoyant.

Les jardins de Laussagne 360 rue du château, 16410 Vouzan Vouzan 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine 06 62 74 22 35 Situé à Vouzan (16410), petit village niché dans la forêt d’horte non loin d’Angoulême dans un cadre verdoyant et valloné, découvrez ce jardin qui faisait parti d’un champs en 2015 et qui s’étend sur plus d’1 hectare lui même divisé en plusieurs jardins à thématique couleur.

D’inspiration « jardin anglais », de nombreux massifs où une grande diversité de plantes vivaces, rosiers, arbustes et arbres entourent une vieille charentaise surplombant le château de Vouzan.

Tout au long de l’année, les floraisons se succèdent offrant ainsi chaque mois un nouveau décor au jardin, ponctué de ci de là d’objets de décoration de récup et de vannerie.

Ce jardin coloriste ouvre à de rares occasions ses portes au public. C’est le moment de profiter d’une visite intimiste en compagnie du propriétaire des lieux !

Venez déambuler et découvrir les jardins de laussagne pour une ballade buccolique

©