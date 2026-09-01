Journées européennes du patrimoine le musée du geste cours Stanislas Mirecourt

Informations pratiques

Mirecourt

Journées européennes du patrimoine le musée du geste

cours Stanislas Musée de Mirecourt Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées européennes du patrimoine le musée du geste.

De 2023 à 2026, la Compagnie l’aéronef a investi le territoire de la communauté de commune de Mirecourt Dompaire avec un objectif créer un musée du geste. Durant ces 3 années, Anne Marion, chorégraphe et danseuse, a rencontré les habitants pour collecter, observer, chorégraphier et filmer leurs gestes. Ces gestes ont nourri de nombreuses créations que le public a pu découvrir au fil de l’eau. Le 16 mai 2026, la compagnie a présenté son œuvre finale le Musée du Geste. Un musée vivant, participatif et éphémère résumant 3 années de résidence artistique autour du geste, fait de tableaux dansés, d’objets sonores et vidéos.

Cette année, les Journées européennes du Patrimoine mettent en avant le patrimoine fragile. Une belle occasion de de (re)découvrir le Musée du Geste de la Compagnie l’aéronef à travers le film qu’en ont fait Émilie Salquèbre et Valentin Bergiron et les dessins de Leïla Thiriet.Tout public

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cours Stanislas Musée de Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

European Heritage Days—The Museum of Movement.

From 2023 to 2026, the Compagnie l’Aéronef took over the territory of the Mirecourt-Dompaire community of communes with one goal: to create a Museum of Movement. Over the course of these three years, Anne Marion, a choreographer and dancer, met with local residents to collect, observe, choreograph, and film their movements. These movements inspired numerous creations that the public was able to discover over time. On May 16, 2026, the company presented its final work: the Museum of Movement. A living, participatory, and ephemeral museum summarizing three years of artistic residency centered on movement, composed of dance scenes, sound installations, and videos.

This year, the European Heritage Days are highlighting fragile heritage. A wonderful opportunity to (re)discover theE du Geste by the Compagnie l’Aéronef through the film created by Émilie Salquebvre and Valentin Bergiron and the drawings by Léla Thiriet.

L’événement Journées européennes du patrimoine le musée du geste Mirecourt a été mis à jour le 2026-08-25 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT