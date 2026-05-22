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Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt lundi 24 août 2026.

Lieu : Rendez vous à l'Office de Tourisme

Adresse : 28 Rue Vuillaume

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : lundi 24 août 2026

Fin : lundi 24 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 2 Tarif enfant

Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia

Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:30:00
fin : 2026-08-31 15:30:00

Date(s) :
2026-08-24 2026-08-31

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia.
Rendez vous à l’office de tourisme.
Visitez le nouvel atelier de fabrication d’instruments du lillois William SCOTTO et découvrez les méthodes et essences nécessaires à la fabrication des instruments du quatuor.
Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.
Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.frTout public
2  .

Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01  contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

Visit the workshop of luthier William Scotto Di Appolonia.
Meet at the tourist office.
Visit the new instrument-making workshop of Lille-based William SCOTTO and learn about the methods and essences used to make the quartet’s instruments.
Booking deadline: the Saturday before the tour.
Registration and payment only at the Tourist Office of Mirecourt and Environs by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr

L’événement Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT

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