Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt

Mirecourt

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia

Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:30:00

fin : 2026-08-31 15:30:00

Date(s) :

2026-08-24 2026-08-31

Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia.

Rendez vous à l’office de tourisme.

Visitez le nouvel atelier de fabrication d’instruments du lillois William SCOTTO et découvrez les méthodes et essences nécessaires à la fabrication des instruments du quatuor.

Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.

Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.frTout public

2 .

Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the workshop of luthier William Scotto Di Appolonia.

Meet at the tourist office.

Visit the new instrument-making workshop of Lille-based William SCOTTO and learn about the methods and essences used to make the quartet’s instruments.

Booking deadline: the Saturday before the tour.

Registration and payment only at the Tourist Office of Mirecourt and Environs by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr

L’événement Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT