Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt lundi 24 août 2026.
Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia
Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-24 14:30:00
fin : 2026-08-31 15:30:00
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-31
Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia.
Rendez vous à l’office de tourisme.
Visitez le nouvel atelier de fabrication d’instruments du lillois William SCOTTO et découvrez les méthodes et essences nécessaires à la fabrication des instruments du quatuor.
Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.
Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.frTout public
2 .
Rendez vous à l’Office de Tourisme 28 Rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Visit the workshop of luthier William Scotto Di Appolonia.
Meet at the tourist office.
Visit the new instrument-making workshop of Lille-based William SCOTTO and learn about the methods and essences used to make the quartet’s instruments.
Booking deadline: the Saturday before the tour.
Registration and payment only at the Tourist Office of Mirecourt and Environs by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr
L’événement Visite d’un atelier de luthier William Scotto Di Appolonia Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT
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