Les estivales des Lez’arts Exposition Place Stanislas Mirecourt
Les estivales des Lez’arts Exposition Place Stanislas Mirecourt lundi 10 août 2026.
Mirecourt
Les estivales des Lez’arts Exposition
Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00
Date(s) :
2026-08-10 2026-08-24
Les estivales des LEZ’ARTS
Exposition de peintures, sculptures, photos,mosaïques.
Animation proposée par l’association Lez’Arts.Tout public
0 .
Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46 jacquemin.pierrick@gmail.com
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English :
Les estivales des LEZ’ARTS
Exhibition of paintings, sculptures, photos, mosaics.
Activities organized by the Lez’Arts association.
L’événement Les estivales des Lez’arts Exposition Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT
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