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Les estivales des Lez’arts Exposition Place Stanislas Mirecourt

Les estivales des Lez’arts Exposition Place Stanislas Mirecourt

Les estivales des Lez’arts Exposition Place Stanislas Mirecourt lundi 10 août 2026.

Lieu : Place Stanislas

Adresse : La Grange à Sons

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : lundi 10 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

Les estivales des Lez’arts Exposition

Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10 14:00:00
fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :
2026-08-10 2026-08-24

Les estivales des LEZ’ARTS
Exposition de peintures, sculptures, photos,mosaïques.
Animation proposée par l’association Lez’Arts.Tout public
0  .

Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46  jacquemin.pierrick@gmail.com

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English :

Les estivales des LEZ’ARTS
Exhibition of paintings, sculptures, photos, mosaics.
Activities organized by the Lez’Arts association.

L’événement Les estivales des Lez’arts Exposition Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT

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