Mirecourt

Les estivales des Lez’arts Exposition

Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-10 14:00:00

fin : 2026-08-31 19:00:00

Date(s) :

2026-08-10 2026-08-24

Les estivales des LEZ’ARTS

Exposition de peintures, sculptures, photos,mosaïques.

Animation proposée par l’association Lez’Arts.Tout public

0 .

Place Stanislas La Grange à Sons Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46 jacquemin.pierrick@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les estivales des LEZ’ARTS

Exhibition of paintings, sculptures, photos, mosaics.

Activities organized by the Lez’Arts association.

L’événement Les estivales des Lez’arts Exposition Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-16 par OT MIRECOURT