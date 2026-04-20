Concert apéritif au Jardin du luthier Concert du duo Odelia Jardin du Luthier Mirecourt

Mirecourt

Concert apéritif au Jardin du luthier Concert du duo Odelia

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

5.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 18:30:00

fin : 2026-08-21 19:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Concert Apéritif Concert du duo Odelia.

Le musée vous donne rendez-vous pour un concert dans le cadre bucolique et agréable du Jardin du luthier.

Le duo Odelia formé de Marie Sans et Alice Letort jouent deux guitares fabriquées vers 1825 par François Roudhloff, luthier de l’école de Mirecourt. Leur programme met en lumière la musique du XIXème siècle à travers des œuvres variées, tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, qui touchent les mélomanes ainsi qu’un plus large public.

Après la musique, le musée vous invite à partager un verre dans l’atmosphère agréable du Jardin du luthier.

Apportez une chaise ou un coussin pour vous installer à votre guise.

En cas de pluie, le concert sera reporté au musée.

Billet à prendre au Musée de Mirecourt, cours Stanislas, le Jour J.

Renseignement et réservation au Musée de MirecourtTout public

5.5 .

Jardin du Luthier 12 Quai Lebreuil Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

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English :

Concert Apéritif Concert by the Odelia duo.

The museum invites you to a concert in the pleasant, bucolic setting of the Luthier’s Garden.

The Odelia duo of Marie Sans and Alice Letort play two guitars made around 1825 by François Roudhloff, a luthier of the Mirecourt school. Their program highlights 19th-century music through a variety of works, sometimes light-hearted, sometimes dreamy, sparkling and theatrical, appealing to music lovers and a wider public alike.

After the music, the museum invites you to share a drink in the pleasant atmosphere of the Luthier’s Garden.

Bring a chair or cushion to settle in as you please.

In the event of rain, the concert will be rescheduled at the museum.

Tickets to be picked up at the Musée de Mirecourt, cours Stanislas, on the day of the concert.

Information and booking at Musée de Mirecourt

L’événement Concert apéritif au Jardin du luthier Concert du duo Odelia Mirecourt a été mis à jour le 2026-04-20 par OT MIRECOURT