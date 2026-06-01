Visite de la ferme expérimentale de l’Unité de Recherche ASTER à Mirecourt, Ferme expérimentale ASTER de Mirecourt, Mirecourt

Visite de la ferme expérimentale de l’Unité de Recherche ASTER à Mirecourt Vendredi 5 juin, 14h00 Ferme expérimentale ASTER de Mirecourt Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

La ferme expérimentale ASTER à Mirecourt participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Elle vous invite à visiter son installation expérimentale le vendredi 5 juin après-midi de 14h à 16h.

La ferme expérimentale ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources), située à Mirecourt au cœur du plateau lorrain dans la plaine des Vosges, est une unité de recherche du département scientifique ACT (Action, Transitions et Territoires) d’INRAE et est rattachée au Centre INRAE Grand Est – Nancy. L’unité de recherche est dotée d’une installation expérimentale constituée d’une exploitation de type polyculture-polyélevage diversifié en agriculture biologique. Elle est conduite dans une logique d’autonomie et vise notamment à créer de la valeur ajoutée pour mieux rémunérer le travail agricole. Nous travaillons sur les dynamiques de changement des systèmes techniques agricoles dans les territoires afin d’accompagner les transitions de ces systèmes vers une meilleure prise en compte des ressources à l’échelle du territoire pour plus de durabilité.

Lors de cette 6e édition des Journées Nationales de l’Agriculture, nous ouvrons les portes de la ferme expérimentale et nous vous ferons découvrir la diversité des métiers sur l’installation et le projet de recherche expérimenté avec un zoom sur le système de poly-élevage et de polyculture diversifié mis en place permettant son autonomie. Ainsi, l’intégralité des terres labourables est destinée à l’alimentation humaine (blé meunier, engrain, lentilles, tournesol, légumes de plein champ). Une troupe ovine co-pâture en plein air avec des bovins laitiers, tous deux conduits en herbivorie stricte pour valoriser au mieux les terroirs herbagers. Une troupe en plein air d’une trentaine de porcs par an complète également ce système diversifié. Depuis 2017, des travaux portant sur la place de l’arbre dans ce dispositif sont également menés : 5 kilomètres de haies ont été replantées et des réflexions sont en cours pour gérer les 5 hectares de bois que compte la ferme expérimentale pour la production de bois.

L’installation expérimentale est ainsi gérée comme une véritable exploitation agricole : la visite sera l’occasion de parler de vaches laitières, d’ovins et de porcins mais également de cultures annuelles à destination de l’alimentation humaine, de prairies et de formations ligneuses, et d’autonomie.

Chaussez vos bottes et venez découvrir les recherches réalisées à la ferme expérimentale de Mirecourt !

Les visiteurs veilleront à s’équiper de bonnes chaussures pour marcher au champ, et selon la météo : d’un chapeau et de crème solaire, ou d’un vêtement imperméable.

Application des gestes barrières afin d’assurer la santé de tous

Ferme expérimentale ASTER de Mirecourt 662 avenue Louis buffet 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 38 55 00 https://www6.nancy.inrae.fr/sad-aster https://twitter.com/INRAE_Nancy

La ferme expérimentale ASTER à Mirecourt participe aux Journées Nationales de l’Agriculture ! Elle vous invite à visiter son installation expérimentale le vendredi 5 juin après-midi de 14h à 16h.

Les ovins de la ferme expérimentale de Mirecourt dans les pâtures. – Photo : UR ASTER – Mirecourt @INRAE