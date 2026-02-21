Concert du chœur des élèves luthiers Musée de Mirecourt Mirecourt

Concert du chœur des élèves luthiers

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Gratuit

Jeudi 2026-06-04 18:30:00

2026-06-04

2026-06-04

Concert du chœur des élèves luthiers.

Le Chœur des élèves luthiers vous invite au Musée de Mirecourt pour son traditionnel concert de fin d’année. Au programme, un répertoire éclectique entre musiques du monde et pièces occidentales de la Renaissance à nos jours.

Sous la direction de Jean-Baptiste Brungard, professeur de musique à l’École nationale de lutherie.

Réservation au Musée de Mirecourt (places limitées).Tout public

Musée de Mirecourt Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 81 59 info@musee-mirecourt.fr

English :

Concert by the Ch?ur des élèves luthiers.

The Ch?ur des élèves luthiers invites you to the Musée de Mirecourt for its traditional end-of-year concert. The program features an eclectic repertoire of world music and Western pieces from the Renaissance to the present day.

Conducted by Jean-Baptiste Brungard, music teacher at the École nationale de lutherie.

Reservations at Musée de Mirecourt (places limited).

