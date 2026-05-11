Fête du jeu Médiathèque Intercommunale de Mirecourt Mirecourt

Mirecourt

Fête du jeu

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête du jeu.

La Fête du Jeu revient pour sa 26e édition à Mirecourt.

Rendez-vous à la Médiathèque et au Musée pour une après-midi ludique et conviviale.

Au programme jeux géants, jeux de société, ateliers créatifs, casques VR, parcours de motricité, roliball.

Ne manquez pas le résultat du concours de BD à 16h.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, petits et grands.

Venez partager un moment de plaisir et de découverte en famille ou entre amis.

Petite restauration.

Renseignements à la médiathèque.Tout public

0 .

Médiathèque Intercommunale de Mirecourt 11 rue Vuillaume Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 47 40 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête du Jeu.

The Fête du Jeu returns to Mirecourt for its 26th edition.

Join us at the Médiathèque and Museum for a fun-filled afternoon.

On the program: giant games, board games, creative workshops, VR headsets, motor skills courses, roliball.

Don’t miss the results of the comic strip competition at 4pm.

The event is free and open to all, young and old.

Come and share a moment of fun and discovery with family and friends.

Light refreshments available.

Information at the media library.

L’événement Fête du jeu Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-11 par OT MIRECOURT