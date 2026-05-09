Mirecourt

Lez’arts au bord du Madon

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Lez’arts au bord du Madon.

Expositions, démonstrations publiques Ateliers d’initiations.

Pour une journée de plaisir, d’échanges et de partages avec les artistes.

Invités L’île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel et Mirecourt Maquettes Club.Tout public

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Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46 jacquemin.pierrick@gmail.com

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English :

Lez’arts on the banks of the Madon.

Exhibitions, public demonstrations, introductory workshops.

A day of pleasure, exchange and sharing with the artists.

Guests: L?île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel and Mirecourt Maquettes Club.

L’événement Lez’arts au bord du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT