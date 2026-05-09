Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lez’arts au bord du Madon Mirecourt

Lez’arts au bord du Madon Mirecourt

Lez’arts au bord du Madon Mirecourt samedi 6 juin 2026.

Adresse : Cours Stanislas

Ville : 88500 Mirecourt

Département : Vosges

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Mirecourt

Lez’arts au bord du Madon

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Lez’arts au bord du Madon.
Expositions, démonstrations publiques Ateliers d’initiations.
Pour une journée de plaisir, d’échanges et de partages avec les artistes.
Invités L’île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel et Mirecourt Maquettes Club.Tout public
0  .

Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46  jacquemin.pierrick@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lez’arts on the banks of the Madon.
Exhibitions, public demonstrations, introductory workshops.
A day of pleasure, exchange and sharing with the artists.
Guests: L?île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel and Mirecourt Maquettes Club.

L’événement Lez’arts au bord du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT

À voir aussi à Mirecourt (Vosges)