Lez’arts au bord du Madon Mirecourt
Lez’arts au bord du Madon Mirecourt samedi 6 juin 2026.
Mirecourt
Lez’arts au bord du Madon
Cours Stanislas Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Lez’arts au bord du Madon.
Expositions, démonstrations publiques Ateliers d’initiations.
Pour une journée de plaisir, d’échanges et de partages avec les artistes.
Invités L’île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel et Mirecourt Maquettes Club.Tout public
0 .
Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 89 58 94 46 jacquemin.pierrick@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lez’arts on the banks of the Madon.
Exhibitions, public demonstrations, introductory workshops.
A day of pleasure, exchange and sharing with the artists.
Guests: L?île aux arts ( Mattaincourt ), Hall-Bop, Cercle généalogique de Vittel and Mirecourt Maquettes Club.
L’événement Lez’arts au bord du Madon Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-09 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Lotos de Passion Show avenue Charles Duchêne Mirecourt 16 mai 2026
- Soirée jeux Médiathèque Intercommunale Mirecourt 22 mai 2026
- Nuit européenne des musées Rendez-vous pour une balade musicale départ au Musée de Mirecourt Musée de Mirecourt Mirecourt 23 mai 2026
- Concert de musique de chambre, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt 23 mai 2026
- Concert : Contre-temps avec Patrick Sentis et son Orchestrion, Maison de la musique mécanique, Mirecourt 23 mai 2026