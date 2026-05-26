Voyage culturel à travers les temps et les pays rue Chanzy Mirecourt
Voyage culturel à travers les temps et les pays rue Chanzy Mirecourt samedi 8 août 2026.
Mirecourt
Voyage culturel à travers les temps et les pays
rue Chanzy Les Halles Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Voyage culturel à travers les temps et les pays.
Les Halles.
Présentation des Halles, rencontre médiévale, magie, initiation à la danse africaine, atelier coiffure affro., scénettes avec différents partenaires et plus encore. En soirée Rétro cinéma festival projection d’un film.
Buvette et restauration sur place
Organisé par l’Association Passion ShowTout public
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rue Chanzy Les Halles Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 17 31 62 86 contactpassionshow@gmail.com
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English :
A cultural journey through time and countries.
Les Halles.
Presentation of Les Halles, medieval encounters, magic, African dance initiation, affro hairdressing workshop, partner shows and much more. Evening: Rétro cinéma festival film screening.
Refreshments and catering on site
Organized by Association Passion Show
L’événement Voyage culturel à travers les temps et les pays Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-26 par OT MIRECOURT
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