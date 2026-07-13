Informations pratiques

Mirecourt

Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes

Cours Stanislas Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

70

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-15 09:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes

Sortie culturelle et conviviale proposée par la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs au Théâtre du Peuple (BUSSANG).

Départ en minibus depuis le cours Stanislas à Mirecourt. (face au musée de lutherie et de l’archèterie françaises), prise en charge de passagers à Dompaire. (parking de covoiturage au rond point/chemin des Ableuvenettes), Représentation de la pièce Hériter des Brumes. Retour à Dompaire et Mirecourt.

Réservation obligatoire et paiement auprès de l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs.Tout public

70 .

Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr

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English :

A Trip to the Théâtre du Peuple in Bussang *Héritier des Brumes*

A cultural and social outing organized by the Mirecourt-Dompaire Community of Communes and the Mirecourt and Surroundings Tourist Office at the Théâtre du Peuple (BUSSANG).

Departure by minibus from Cours Stanislas in Mirecourt (across from the Museum of French Stringed Instrument Making and Archery), with passengers picked up in Dompaire. (Carpool parking lot at the roundabout/Chemin des Ableuvenettes), performance of the play *Héritier des Brumes*. Return to Dompaire and Mirecourt.

Reservations are required, and payment must be made at the Mirecourt and Surrounding Area Tourist Office.

L’événement Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT