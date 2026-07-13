Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes Mirecourt
samedi 15 août 2026 · Mirecourt
Informations pratiques
Mirecourt
Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes
Cours Stanislas Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
70
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-15 09:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes
Sortie culturelle et conviviale proposée par la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire et l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs au Théâtre du Peuple (BUSSANG).
Départ en minibus depuis le cours Stanislas à Mirecourt. (face au musée de lutherie et de l’archèterie françaises), prise en charge de passagers à Dompaire. (parking de covoiturage au rond point/chemin des Ableuvenettes), Représentation de la pièce Hériter des Brumes. Retour à Dompaire et Mirecourt.
Réservation obligatoire et paiement auprès de l’Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs.Tout public
70 .
Cours Stanislas Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A Trip to the Théâtre du Peuple in Bussang *Héritier des Brumes*
A cultural and social outing organized by the Mirecourt-Dompaire Community of Communes and the Mirecourt and Surroundings Tourist Office at the Théâtre du Peuple (BUSSANG).
Departure by minibus from Cours Stanislas in Mirecourt (across from the Museum of French Stringed Instrument Making and Archery), with passengers picked up in Dompaire. (Carpool parking lot at the roundabout/Chemin des Ableuvenettes), performance of the play *Héritier des Brumes*. Return to Dompaire and Mirecourt.
Reservations are required, and payment must be made at the Mirecourt and Surrounding Area Tourist Office.
L’événement Voyage au théâtre du peuple à Bussang Hériter des Brumes Mirecourt a été mis à jour le 2026-07-09 par OT MIRECOURT
À voir aussi à Mirecourt (Vosges)
- Visite d’un atelier de luthier Yves-Antoine Gachet Rendez vous à l’Office de Tourisme Mirecourt 13 juillet 2026
- Feu d’artifice fête nationale Mirecourt 14 juillet 2026
- Apéro Quiz Médiathèque Intercommunale Mirecourt 17 juillet 2026
- Concert de solidarité pour l’Ukraine Sourires d’Ukraine Espace Robert Flambeau Mirecourt 17 juillet 2026
- Expression corporelle Mirecourt 18 juillet 2026