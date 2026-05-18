Visite d’un atelier de luthier Jean-Pierre Voinson Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Jean-Pierre Voinson Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt Mirecourt lundi 10 août 2026.
Mirecourt
Visite d’un atelier de luthier Jean-Pierre Voinson
Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 13 rue Chanzy Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 14:30:00
fin : 2026-08-10 16:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Visite d’un atelier de luthier Jean-Pierre Voinson.
Rendez vous à l’office de tourisme.
Jean-Pierre Voinson, luthier à Mirecourt, vous ouvre les portes de son atelier. Venez découvrir les différentes étapes de la confection d’un violon et d’un
violoncelle, dans une ambiance calme et moderne. Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs.
Date de limite des réservations le samedi précédant la visite.
Uniquement sur inscription et paiement à l’Office de tourisme de Mirecourt et ses Environs par téléphone, sur www.tourisme-mirecourt.fr ou cliquer sur réserver.Tout public
2 .
Rendez vous à l’Office de Tourisme de Mirecourt 13 rue Chanzy Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 01 01 contact@tourisme-mirecourt.fr
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English :
Visit the workshop of luthier Jean-Pierre Voinson.
Meet at the tourist office.
Jean-Pierre Voinson, luthier in Mirecourt, opens the doors of his workshop. Come and discover the different stages in the making of a violin or a cello, in a calm atmosphere
in a calm, modern atmosphere. Registration at the Mirecourt tourist office.
Deadline for bookings: the Saturday before the tour.
Registration and payment only at the Tourist Office of Mirecourt and Surroundings, by telephone, on www.tourisme-mirecourt.fr or click on reserve .
L’événement Visite d’un atelier de luthier Jean-Pierre Voinson Mirecourt a été mis à jour le 2026-05-18 par OT MIRECOURT
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