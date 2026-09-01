Informations pratiques

Les Tonils

Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils

Temple des Tonils Les Tonils Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Ce sera l occasion de voir deux œuvres de Arnaud Pendrié, le sacrifice d Abraham et Adam et Eve .

Et également la chaire et les bancs .

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Temple des Tonils Les Tonils 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 80 29 00 lestonils@hotmail.fr

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English :

This will be an opportunity to see two works by Arnaud Pendrié: *The Sacrifice of Abraham* and *Adam and Eve*.

And also the pulpit and the pews.

L’événement Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils Les Tonils a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux