Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils Les Tonils
samedi 19 septembre 2026 · Les Tonils
Informations pratiques
Les Tonils
Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils
Temple des Tonils Les Tonils Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Ce sera l occasion de voir deux œuvres de Arnaud Pendrié, le sacrifice d Abraham et Adam et Eve .
Et également la chaire et les bancs .
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Temple des Tonils Les Tonils 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 80 29 00 lestonils@hotmail.fr
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English :
This will be an opportunity to see two works by Arnaud Pendrié: *The Sacrifice of Abraham* and *Adam and Eve*.
And also the pulpit and the pews.
L’événement Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils Les Tonils a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux