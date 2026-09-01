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AGENDA · Les Tonils

Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils Les Tonils

samedi 19 septembre 2026 · Les Tonils

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Temple des Tonils
Ville
26460 Les Tonils
Département
Drôme
Tarif

Les Tonils

Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils

Temple des Tonils Les Tonils Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Ce sera l occasion de voir deux œuvres de Arnaud Pendrié, le sacrifice d Abraham et Adam et Eve .
Et également la chaire et les bancs .
  .

Temple des Tonils Les Tonils 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 80 29 00  lestonils@hotmail.fr

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English :

This will be an opportunity to see two works by Arnaud Pendrié: *The Sacrifice of Abraham* and *Adam and Eve*.
And also the pulpit and the pews.

L’événement Journées européennes du patrimoine Le Temple des Tonils Les Tonils a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux