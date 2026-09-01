JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE DE L’HABITARELLE D’ALTIER L’Habitarelle Altier
dimanche 20 septembre 2026 · L'Habitarelle · Altier
Informations pratiques
Altier
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE DE L’HABITARELLE D’ALTIER
L’Habitarelle Eglise de l’Habitarelle Altier Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
L’église de l’Habiratelle d’Altier deux siècles d’histoire
Conférence sur l’église par Xavier Mirman, professeur d’histoire suivie d’une dégustation de produits locaux
Et jusqu’à 16h00 exposition de documents anciens sur Altier et lecture-conférence de Nicole Coulomb, auteure
Rendez-vous à l’église et l’ancienne école, l’Habitarelle d’Altier | Gratuit
L’église de l’Habiratelle d’Altier deux siècles d’histoire
Conférence sur l’église par Xavier Mirman, professeur d’histoire suivie d’une dégustation de produits locaux
Et jusqu’à 16h00 exposition de documents anciens sur Altier et lecture-conférence de Nicole Coulomb, auteure
Rendez-vous à l’église et l’ancienne école, l’Habitarelle d’Altier | Gratuit
En partenariat avec la mairie, le comité des fêtes et l’association La campone .
L’Habitarelle Eglise de l’Habitarelle Altier 48800 Lozère Occitanie +33 6 84 32 42 38 nelly.lafont@pah-mende-et-lot.fr
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English :
The Church of Habiratelle in Altier: Two Centuries of History
A lecture on the church by Xavier Mirman, professor of history, followed by a tasting of local products
And until 4:00 p.m.: exhibition of historical documents on Altier and a reading and talk by Nicole Coulomb, author
Meet at the church and the old school, the Habitarelle d’Altier | Free
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE L’ÉGLISE DE L’HABITARELLE D’ALTIER Altier a été mis à jour le 2026-08-25 par 48-OT Mont Lozere
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