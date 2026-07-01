Visite libre du château du Champ, Château du Champ, Altier

Informations pratiques

Visite libre du château du Champ 19 et 20 septembre Château du Champ Lozère

Libre participation. Sans réservation. Sans limitation du nombre des entrées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du château du Champ, à Altier

Situé sur un éperon rocheux entouré par la rivière Altier, le château du Champ est parfaitement visible en contrebas de la route départementale 901, qui relie Mende à Bagnols-les-Bains et Villefort, à 1km avant le village d’Altier en venant de Mende.

Implanté à la pointe nord du parc national des Cévennes, le château est inscrit à l’inventaire des monuments historiques pour son site, ses façades et ses toitures.

On pense que ce lieu est occupé depuis l’époque romaine. Le plus ancien écrit le concernant est un acte notarié datant de 1250. En 1285, l’un des seigneurs du village voisin d’Altier vint s’installer dans le mas del Cham, sur cette terre qui lui appartenait, et commença à fortifier le site.

Le Champ ne fut jamais un ouvrage militaire de première importance. C’est sans doute pourquoi il est parvenu jusqu’à nous en bon état et demeure habitable. Devenu lieu de justice de la vallée au XIVe siècle, il fut doté de nombreuses tours qui, au-delà de leur rôle défensif, ont donné au bâtiment son aspect remarquable.

Le parc et le rez-de-chaussée du château seront ouverts au public de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le parking est situé à 200m de l’entrée, juste avant de traverser la rivière Altier. Les personnes à mobilité réduite peuvent toutefois être déposées en voiture sur la terrasse du château.

De nombreux panneaux, installés le long du chemin d’accès, présentent les particularités du site. Une longue allée ombragée, qui remonte le cours de la rivière sur 300m, permet de poursuivre la visite.

Durant l’année, le château n’est ouvert au public qu’à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Participation libre.

Venez découvrir ce lieu imprégné d’histoire, de poésie et d’architecture médiévale.

Château du Champ Château du Champ, 48800 Altier Altier 48800 Lozère Occitanie 06 75 44 37 33 Le château du Champ est situé sur un éperon rocheux entouré par la rivière Altier. Il est parfaitement visible en contrebas de la Route Départementale 901 qui relie Mende à Bagnols les Bains et Villefort, un kilomètre avant le village d’Altier en venant de Mende. Situé dans la pointe nord du parc des Cévennes, le château est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques.

Ce site semble être occupé depuis l’époque romaine. Le plus ancien écrit concernant ce lieu est un acte notarié datant de 1250. C’est en 1285 que l’un des Seigneurs du village voisin d’Altier vint s’installer dans le mas del cham sur cette terre qui lui appartenait en propre et qu’il commença à fortifier le lieu.

Le Champ ne fut jamais un ouvrage militaire de première importance. C’est sans doute pourquoi il est arrivé jusqu’à nos jours en bon état et qu’il est habitable. Devenu lieu de justice de la vallée au XIVe siècle, il fut doté de nombreuses tours qui au-delà de leur contribution à la défense des différents accès au château, donnèrent au bâtiment un aspect remarquable.

Le parc et le rez-de-chaussée du château sont ouverts au public de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le parking est situé à 250 m de l’entrée du château mais les personnes à mobilité réduite peuvent se faire déposer en voiture sur la terrasse du château. La participation est libre.

De nombreux panneaux implantés le long du chemin d’accès explicitent les particularités du site. Une longue allée ombragée qui remonte le cours de la rivière permet de poursuivre la visite. Durant l’année, le château n’est ouvert au public que pour les seules journées du patrimoine de septembre.

Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu imprégné d’histoire, de poésie, et d’architecture médiévale. Le château est situé à un kilomètre avant le village d’Altier, sur la route départementale D901 menant de Mende à Villefort. Il est situé dans la Parc National des Cévennes. Parking à 200 mètres du château mais les personnes à mobilité réduite peuvent se faire déposer sur la terrasse.

Le château du Champ est situé sur un éperon rocheux qu’entoure la rivière Altier. Il est parfaitement visible en contrebas de la Route Départementale 901 qui relie Mende à Bagnols les Bains et un Km …

©Jean de Sacxe (Caillou)